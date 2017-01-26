"Артемсіль" за минулий рік поповнило бюджети всіх рівнів на 315,9 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Державне солевидобувне підприємство “Артемсіль” за підсумками 2016 року перерахувало до бюджету зборів і податків на загальну суму 315,9 мільйонів гривень, що на 34,5% більше показника 2015 року. Про це УНН повідомили в прес-службі компанії.
Так, у зазначеній сумі тільки відрахування частини чистого прибутку (дивіденди) склали 102 млн грн, що в 2,5 рази перевищує цей показник 2015 року.
Крім того, за 12 місяців 2016 року податок з доходів фізичних осіб склав 45 млн грн, податок на прибуток — 23,8 млн грн, оплата ПДВ — 25,1 млн грн, рентна плата за користування надрами — 48,7 млн грн, єдиний соціальний внесок — 55 млн грн, військовий збір — 3,8 млн грн.
“Забезпечити стабільне зростання податкових відрахувань в 2016 році нам вдалося за рахунок збільшення прибутковості підприємства. Для нас важливо зберігати цю тенденцію і надалі своєчасно проводити відрахування обов’язкових податків і зборів до бюджету, стабільно і в повному обсязі виплачувати заробітну плату всім працівникам, виконувати соціальні зобов’язання”, — зазначив керівник ДП “Артемсіль” Володимир Доля.
За даними Державної фіскальної служби, ДП “Артемсіль” є одним з найбільших платників податків України.