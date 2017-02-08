Арсенал оружия изъяли на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. У жителя Волыни изъяли арсенал оружия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Прокуратура Волынской области расследует факт незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Во время обыска в доме 49-летнего жителя села Пятикоры Локачинского района обнаружена и изъята граната РГ-42, две гранаты РГД-33, минометная мина, фугасный артиллерийский снаряд, более 200 патронов, автомат Калашникова, пулеме Максим, пистолет "Маузер" и больше десятка ножей.
В производстве назначен ряд экспертиз, которые выяснят, является ли изъятое оружие боевым.
Продолжается досудебное расследование.
Как сообщал УНН, в Киевской владельцу бункера с оружием сообщили о подозрении.