Арсенал оружия изъяли на Волыни

Прокуратура Волынской области расследует факт незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Во время обыска в доме 49-летнего жителя села Пятикоры Локачинского района обнаружена и изъята граната РГ-42, две гранаты РГД-33, минометная мина, фугасный артиллерийский снаряд, более 200 патронов, автомат Калашникова, пулеме Максим, пистолет "Маузер" и больше десятка ножей.

В производстве назначен ряд экспертиз, которые выяснят, является ли изъятое оружие боевым.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНН, в Киевской владельцу бункера с оружием сообщили о подозрении.