Арсенал зброї вилучили у волинянина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У жителя Волині вилучили арсенал зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Прокуратура Волинської області розслідує факт незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Під час обшуку в оселі 49-річного жителя села П’ятикори Локачинського району виявлено та вилучено гранату РГ-42, дві гранати РГД-33, мінометну міну, фугасний артилерійський снаряд, понад 200 патронів, автомат Калашникова, кулемет Максима, пістолет “Маузер” та більше десятка ножів.
У провадженні призначено низку експертиз, які з’ясують, чи є вилучена зброя бойовою.
Триває досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, на Київщині власнику бункеру зі зброєю повідомили про підозру.