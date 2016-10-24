Арсенал боеприпасов обнаружили в заброшенном гараже в Красногоровке

Правоохранители получили информацию, что в заброшенном гараже обнаружили арсенал боеприпасов.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции. Правоохранители насчитали около 2 тысяч патронов и 5 боевых гранат с запалами к ним.

Территория была окружена до ликвидации угрозы. Опасные предметы изъятии и отправили на экспертизу.