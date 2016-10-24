Арсенал боєприпасів виявили у покинутому гаражі у Красногорівці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Красногорівці в покинутій будівлі гаражного кооперативу підприємства правоохоронці виявили майже 2 тисячі патронів та 5 бойових гранат. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Правоохоронці отримали інформацію, що в покинутому гаражі виявили арсенал боєприпасів.
На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група Мар’їнського відділення поліції. Правоохоронці нарахували близько 2 тисяч набоїв та 5 бойових гранат із запалами до них.
Територія була оточена до ліквідації загрози. Небезпечні предмети вилученні та відправленні на експертизу.