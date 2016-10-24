Арсенал боєприпасів виявили у покинутому гаражі у Красногорівці

Правоохоронці отримали інформацію, що в покинутому гаражі виявили арсенал боєприпасів.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група Мар’їнського відділення поліції. Правоохоронці нарахували близько 2 тисяч набоїв та 5 бойових гранат із запалами до них.

Територія була оточена до ліквідації загрози. Небезпечні предмети вилученні та відправленні на експертизу.