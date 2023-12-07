Армия рф ударила по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии: поврежден частный дом
Киев • УНН
Российские войска атаковали Никополь и Червоногригорьевку на Днепропетровщине с помощью беспилотников и артиллерии, повредив один дом.
Российские войска днем атаковали Никополь и Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Днем враг атаковал Никополь дроном-камикадзе. А еще обстреливал город из тяжелой артиллерии. Как и Червоногригорьевскую громаду, куда прилетело с десяток снарядов. Люди не пострадали. Поврежден частный дом
По его словам, в остальных районах Днепропетровщины было спокойно.
Напомним
Российские войска ночью атаковали Никополь и Никопольский район в Днепропетровской области.
Армия рф ударила по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии: поврежден частный дом
Российские войска атаковали Никополь и Червоногригорьевку на Днепропетровщине с помощью беспилотников и артиллерии, повредив один дом.
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