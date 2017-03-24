Апелляционный суд отменил залог судье-беглецу Н.Чаусу

"23 марта 2017 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу, поданную в интересах подозреваемого Чауса Н.А., на постановление следователя судьи Соломенского районного суда города Киева от 18 января 2017 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, коллегия суда решила отменить постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 18 января 2017 года, которой Н.Чаусу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

При этом Апелляционный суд Киева постановил новое решение, которым избрал подозреваемому Н.Чаусу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Коллегия судей разъяснила, что после задержания судьи-беглеца не позднее чем через сорок восемь часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья, с участием подозреваемого и его защиты должен рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения в виде ареста или его изменение на более мягкую меру пресечения.

Ранее Соломенский районный суд избрал Н.Чаусу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 722945 грн 85 коп. с возложением на подозреваемого обязанностей.

Напомним, Николай Чаус подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, Молдова начала экстрадиционный процесс в отношении судьи Н.Чауса .