Апеляційний суд скасував заставу судді-втікачу М.Чаусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Апеляційний суд Києва скасував рішення суду першої інстанції про арешт судді-втікача Миколи Чауса з можливістю внесення застави і обрав йому новий запобіжний захід у вигляді арешту. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.
"23 березня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу, подану в інтересах підозрюваного Чауса М.О., на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 18 січня 2017 року“,- йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, колегія суду вирішила скасувати ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 18 січня 2017 року, якою М.Чаусу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
При цьому Апеляційний суд Києва постановив нову ухвалу, якою обрав підозрюваному М.Чаусу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Колегія суддів роз’яснила, що після затримання судді-втікача не пізніше як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, за участю підозрюваного та його захисту має розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді арешту або його зміну на більш м’який запобіжний захід.
Раніше Солом’янський районний суд обрав М.Чаусу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 722945 грн 85 коп. з покладенням на підозрюваного обов’язків.
Нагадаємо, Микола Чаус підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 (“Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою”) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, Молдова почала екстрадиційний процес щодо судді М.Чауса.