Апелляционный суд имеет веские основания для освобождения экс-главы банка "Михайловский" из-под ареста - эксперты

"Практика Европейского суда говорит о том, что размер залога должен быть таким, чтобы лицо было ограничено, но главное, чтобы оно имело возможность внести такой размер залога. У нас сложилась такая практика, которая фактически уничтожает те нормы уголовного процессуального законодательства, которые дают возможности применения альтернативного пресечения в виде залога.

То есть, фактически, залог размером 100-300 млн грн, это, скорее всего, пренебрежение европейскими нормами, которые были прописаны в нашем Уголовном процессуальном кодексе. Я не знаю из нашей практики и не слышал, чтобы кто-то внес залог хотя бы в 50 млн грн.

Это противоречит европейским нормам и я думаю, что Украина еще будет иметь большое количество решений Европейского суда, который будет определять несоответствие решений наших судов европейским нормам по правам человека", - сказал адвокат Игорь Черезов.

Того же мнения придерживается его коллега Евгений Солодко. Кроме того, он считает, что содержание под стражей при расследовании экономических преступлений нелогично.

"С точки зрения содержания под стражей за экономические преступления, то это конечно ерунда. За экономические преступления нужно отвечать экономическим путем. То есть, если причинен материальный ущерб, то и действия государства должны быть направлены на то, чтобы этот вред возместить. Ни одно лишение свободы не влечет за собой такого возмещения", - подчеркнул он.

Соавтор Уголовного кодекса Юрий Кармазин напомнил, что содержание под стражей является крайней мерой и не может применяться наугад.

"Мера пресечения в виде содержания под стражей это крайняя мера. И без необходимости она не может применяться. Поэтому я убежден, что при применении такой меры пресечения, должны быть четко изложены причины этого. Более того, изменять меру пресечения, если человек не нарушает предыдущей, который является домашний арест - очевидно, что нельзя. Это уже немножко попахивает судебным произволом", - отметил Ю.Кармазин.

Напомним, вкладчики банка "Михайловский" неоднократно обращались к следствию с заявлениями о преступлении со стороны Фонда гарантирования вкладов физлиц. Однако следователи, вместо расследования правонарушений ФГВФЛ, за этими заявлениями преследуют прежнее руководство банка. Они убеждены, что следствие заангажировано и действует в интересах ФГВФЛ и НБУ.

Как ранее сообщал УНН, правовая экспертиза подтвердила необоснованность отнесения банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных. По информации экспертов, руководство банка не нарушало действующего законодательства, а банк был способен и в дальнейшем выполнять свои обязательства перед клиентами.

Как ранее сообщал УНН, эксперты банковского рынка предполагают, что ликвидацию банка "Михайловский" организовала заместитель председателя НБУ Е.Рожкова в интересах "Платинум банка". До должности в НБУ Е.Рожкова руководила "Платинум Банком", который принадлежит бизнесмену Борису Кауфману. Весной 2016 года на "Платинум банка" была острая потребность в докапитализации, поэтому по версии экспертов, Е.Рожкова решила помочь "Платинум банкау" докапитализироваться за счет кредитного портфеля банка "Михайловский".