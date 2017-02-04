АП подтвердила разговор П.Порошенко и Д.Трампа в субботу (дополнено)

"Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 4 февраля, вечером проведет телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

Напомним, в АП ранее сообщили УНН, что готовятся к телефонному разговору П.Порошенко с Д.Трампом.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что в субботу, 4 февраля, президент США Д.Трамп проведет беседу по телефону с Президентом Украины Петром Порошенко.