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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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АП підтвердила розмову П.Порошенка і Д.Трампа у суботу (доповнено)

Київ • УНН

 • 14433 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом ввечері у суботу, 4 лютого, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.

АП підтвердила розмову П.Порошенка і Д.Трампа у суботу (доповнено)

"Президент України Петро Порошенко у суботу, 4 лютого, ввечері проведе телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в АП раніше повідомили УНН, що готуються до телефонної розмови П.Порошенка з Д.Трампом.

У прес-службі Білого дому повідомили, що в суботу, 4 лютого, президент США Д.Трамп проведе бесіди по телефону з Президентом України Петром Порошенком.

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