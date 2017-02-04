АП підтвердила розмову П.Порошенка і Д.Трампа у суботу (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом ввечері у суботу, 4 лютого, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
"Президент України Петро Порошенко у суботу, 4 лютого, ввечері проведе телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в АП раніше повідомили УНН, що готуються до телефонної розмови П.Порошенка з Д.Трампом.
У прес-службі Білого дому повідомили, що в суботу, 4 лютого, президент США Д.Трамп проведе бесіди по телефону з Президентом України Петром Порошенком.