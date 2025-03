Anonymous взломали сайт Минобороны оккупанта, призывают хакеров объединиться против России

Цитата

“Хактивистская группа #Anonymous успешно взломала и слила базу данных веб-сайта Министерства обороны России| mil[.]ru |”, - информируют хакеры.

Детали

Скачать все частные данные Минобороны РФ по данным группы можно по ссылке, размещенной в твите.

“Хакеры по всему миру: нацеливайтесь на Россию от имени #Anonymous. Пусть знают, что мы не прощаем, мы не забываем”, — отметили в группе.

Hackers all around the world: target Russia in the name of#Anonymous



let them know we do not forgive, we do not forget.



Anonymous owns fascists, always.

— Anonymous (@YourAnonNews) February 25, 2022

Ранее

Как писал УНН, международная сеть хакеров The Anonymous объявила кибервойну российской власти. В частности из-за вторжения России в Украину.