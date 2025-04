Anonymous зламали сайт Міноборони окупанта, закликають хакерів об’єднатись проти Росії

Цитата

“Хактивістська група #Anonymous успішно зламала та злила базу даних веб-сайту Міністерства оборони Росії | mil[.]ru |”, - інформують хакери.

Деталі

Завантажити всі приватні дані Міноборони РФ за даними групи можна за посиланням, розміщеним у твіті.

“Хакери по всьому світу: націлюйтеся на Росію від імені #Anonymous. Нехай знають, що ми не прощаємо, ми не забуваємо”, — зазначили в групі.

Hackers all around the world: target Russia in the name of #Anonymous



let them know we do not forgive, we do not forget.



Anonymous owns fascists, always.

— Anonymous (@YourAnonNews) February 25, 2022

Раніше

Як писав УНН, міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі. Зокрема через вторгнення Росії в Україну.