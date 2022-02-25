Anonymous зламали сайт Міноборони окупанта, закликають хакерів об’єднатись проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Група Anonymous зламала сайт Міноборони Росії. Про це повідомляє офіційний Twitter-акаунт групи, пише УНН.
Цитата
“Хактивістська група #Anonymous успішно зламала та злила базу даних веб-сайту Міністерства оборони Росії | mil[.]ru |”, - інформують хакери.
Деталі
Завантажити всі приватні дані Міноборони РФ за даними групи можна за посиланням, розміщеним у твіті.
“Хакери по всьому світу: націлюйтеся на Росію від імені #Anonymous. Нехай знають, що ми не прощаємо, ми не забуваємо”, — зазначили в групі.
Hackers all around the world: target Russia in the name of #Anonymous
let them know we do not forgive, we do not forget.
Anonymous owns fascists, always.
Раніше
Як писав УНН, міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі. Зокрема через вторгнення Росії в Україну.