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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Anonymous зламали сайт Міноборони окупанта, закликають хакерів об’єднатись проти Росії

Anonymous зламали сайт Міноборони окупанта, закликають хакерів об’єднатись проти Росії

Київ • УНН

 • 885589 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Група Anonymous зламала сайт Міноборони Росії. Про це повідомляє офіційний Twitter-акаунт групи, пише УНН.

Цитата

“Хактивістська група #Anonymous успішно зламала та злила базу даних веб-сайту Міністерства оборони Росії | mil[.]ru |”, - інформують хакери.

Деталі

Завантажити всі приватні дані Міноборони РФ за даними групи можна за посиланням, розміщеним у твіті.

“Хакери по всьому світу: націлюйтеся на Росію від імені #Anonymous. Нехай знають, що ми не прощаємо, ми не забуваємо”, — зазначили в групі.

Hackers all around the world: target Russia in the name of #Anonymous

let them know we do not forgive, we do not forget.

Anonymous owns fascists, always.

— Anonymous (@YourAnonNews) February 25, 2022

Раніше

Як писав УНН, міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосила кібервійну російській владі. Зокрема через вторгнення Росії в Україну.

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