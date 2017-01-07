Анкара заявила об уничтожении 21 боевика "Исламского государства" в Сирии

Как отмечается, среди прочих, уничтожены командный пункт и укрепления террористов. "В течение суток в боях уничтожен 21 террорист", - добавили в генштабе страны.

Антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции.