Анкара заявила об уничтожении 21 боевика "Исламского государства" в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. ВВС Турции в рамках продолжающейся операции "Щит Евфрата" уничтожили 12 объектов боевиков "Исламского государства" в районах Эль-Баб, Бзагах, Суфланиях и кабри аль Мукри на севере Сирии. Об этом сообщает генштаб Турции, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Как отмечается, среди прочих, уничтожены командный пункт и укрепления террористов. "В течение суток в боях уничтожен 21 террорист", - добавили в генштабе страны.
Антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции.