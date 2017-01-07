Анкара заявила про знищення 21 бойовика "Ісламської держави" у Сирії

Як зазначається, серед інших, знищені командний пункт і укріплення терористів. "Протягом доби в боях знищено 21 терориста", - додали у генштабі країни.

Нагадаємо, 3 січня турецька армія заявила про знищення 18 джихадистів.

Антитерористична операція “Щит Євфрату” триває на півночі Сирії з 24 серпня за підтримки ЗС Туреччини.