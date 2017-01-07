Анкара заявила про знищення 21 бойовика "Ісламської держави" у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. ВПС Туреччини в рамках триваючої операції “Щит Євфрату” знищили 12 об’єктів бойовиків "Ісламської держави" у районах Ель-Баб, Бзагах, Суфланіях і Кабр аль Мукрі на півночі Сирії. Про це повідомляє генштаб Туреччини, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Як зазначається, серед інших, знищені командний пункт і укріплення терористів. "Протягом доби в боях знищено 21 терориста", - додали у генштабі країни.
Нагадаємо, 3 січня турецька армія заявила про знищення 18 джихадистів.
Антитерористична операція “Щит Євфрату” триває на півночі Сирії з 24 серпня за підтримки ЗС Туреччини.