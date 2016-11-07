Аналитики определили, какие страны ЕС больше всего пострадали от санкций против РФ

Указано, что больше всего за два года сократился экспорт в Россию из Эстонии. Если в 2013 году экспорт из Эстонии в Россию составил 39,5% общего объема экспорта за пределы ЕС, то в 2015 году этот показатель составлял 26,8%, то есть упал на 12,7%.

В Латвии снижение доли экспорта составило 10,7%, в Литве - 9,1%, в Словакии - 7,7%, в Чехии - 7,3%, в Польше - 7,2%, а в Финляндии - 7,1 %.

Всего в ЕС снижение доли экспорта в Россию составило 2,8%.

"Mи обнаружили, что экономические затраты стран ЕС на санкции не коррелируют с тем, насколько сильно страна политически выступает против санкций. Хотя Греция и Италия меньше других пострадали от санкций, они громче всех призывают к их отмене", - сказала старший научный сотрудник института Эрика Морет.

По ее словам, экспорт Греции в Россию даже вырос по некоторым статьям. Меньше всех в ЕС в своем экспорте в Россию пострадала Великобритания - ее доля экспорта в Россию сократилась на 0,6%. Португалия потеряла 0,7%, Греция и Ирландия - по 1,0%, Италия - 2,2% экспорта от уровня 2013 года.

"Наоборот, наиболее упорные сторонники санкций - Эстония, Латвия, Литва и Польша - находятся среди стран, экспорт которых в Россию упал больше всего", - отметила Э.Морет.

Как указывается в докладе, если санкции прекратятся без достижения политических последствий, это ощутимо повлияет на единство ЕС. Это может нанести вред отношению к действенности санкций и стать серьезной опасностью в будущем. ЕС ввел разнообразные санкции в отношении России в связи с украинским кризисом и аннексией Крыма в 2014 году, в ответ на что Россия ввела запрет на импорт сельхозпродукции из Европы.