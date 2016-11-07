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Аналітики визначили, які країни ЄС найбільше постраждали від санкцій проти РФ

Аналітики визначили, які країни ЄС найбільше постраждали від санкцій проти РФ

Київ • УНН

 • 7343 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Естонія, Латвія і Литва більше інших країн Євросоюзу постраждали від застосованих проти Росії санкцій ЄС. Про це свідчить доповідь Женевського інституту досліджень міжнародних відносин і розвитку, передає УНН з посиланням на Delfi.

Вказано, що найбільше за два роки скоротився експорт в Росію з Естонії. Якщо в 2013 році експорт з Естонії в Росію становив 39,5% загального обсягу експорту за межі ЄС, то в 2015 році цей показник становив 26,8%, тобто впав на 12,7%.

У Латвії зниження частки експорту становило 10,7%, в Литві - 9,1%, в Словаччині - 7,7%, в Чехії - 7,3%, в Польщі - 7,2%, а в Фінляндії - 7,1%.

Загалом у ЄС зниження частки експорту в Росію становило 2,8%.

"Mи виявили, що економічні витрати країн ЄС на санкції не корелюють з тим, наскільки сильно країна політично виступає проти санкцій. Хоча Греція і Італія менше за інших постраждали від санкцій, вони найгучніше закликають до їх скасування", - сказала старший науковий співробітник інституту Еріка Морет.

За її словами, експорт Греції в Росію навіть зріс за деякими статтями. Менше всіх в ЄС в своєму експорті в Росію постраждала Велика Британія - її частка експорту в Росію скоротилася на 0,6%. Португалія втратила 0,7%, Греція та Ірландія - по 1,0%, Італія - ​​2,2% експорту від рівня 2013 року.

"Навпаки, найбільш наполегливі прихильники санкцій - Естонія, Латвія, Литва і Польща - перебувають серед країн, експорт яких до Росії впав найбільше", - зазначила Е.Морет.

Як вказується в доповіді, якщо санкції припиняться без досягнення політичних наслідків, це відчутно вплине на єдність ЄС. Це може завдати шкоди ставлення до дієвості санкцій і стати серйозною небезпекою в майбутньому. ЄС ввів різноманітні санкції щодо Росії у зв'язку з українською кризою і анексією Криму в 2014 році, у відповідь на що Росія ввела заборону на імпорт сільгосппродукції з Європи.

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