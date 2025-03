Американский зонд подлетит к астероиду Бенну для изучения его поверхности

“Завтра наш OSIRIS-REx встретится с околоземным астероидом Бенну! Он будет изучать Бенну более двух лет прежде, чем забрать и доставить образец (грунта) на Землю”, — говорится в сообщении.

Зонд был выведен в космос 8 сентября 2016 года. В сентябре этого года он приступил к первым исследованиям — изучению пылевых выбросов вокруг Бенну, чтобы рассчитать безопасную траекторию подлета станции к астероиду.

Аппарат оснащен несколькими приборами, в том числе фотокамерами, спектрометрами и лазерным дальномером. OSIRIS-REx начнет вести планомерную съемку и картографирование поверхности астероида. На основании полученных данных эксперты выберут место для забора грунта, что планируется осуществить в середине 2020 года без посадки с помощью руки-манипулятора, снабженной специальным пневматическим устройством. NASA надеется собрать до 2 кг пыли и грунта, которые должна доставить на Землю специальная капсула в сентябре 2023 года.

Tomorrow’s the day for our @OSIRISREx spacecraft’s rendezvous with near-Earth asteroid Bennu! It’ll study Bennu for over two years, before collecting & returning a sample back to Earth. How to watch the approach live starting at 11:45 am ET: https://t.co/7lgTMWTUsZ #WelcomeToBennu pic.twitter.com/4lWQo8VYKU

— NASA (@NASA) 2 декабря 2018

По словам ученых, изучение грунта с Бенну поможет лучше понять, как протекало формирование Солнечной системы. Другая цель проекта — получение новых данных о строении и составе астероидов, представляющих потенциальную опасность для Земли. Впоследствии эти сведения могут быть использованы для предотвращения астероидной угрозы.

Вращающийся по эллиптической орбите вокруг Солнца Бенну, диаметр которого составляет около 550 м, был обнаружен в сентябре 1999 года. Астрономы относят его к Аполлонам — астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Вероятность столкновения с ним составляет 1 к 4000, и некоторые эксперты не исключают, что это может произойти в конце XXII века. Падение астероида такого размера на нашу планету было бы эквивалентно взрыву мощностью 2700 мегатонн в тротиловом эквиваленте.