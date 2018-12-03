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Американський зонд підлетить до астероїда Бенну для вивчення його поверхні

Американський зонд підлетить до астероїда Бенну для вивчення його поверхні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Американська міжпланетна станція OSIRIS-REx в понеділок підлетить до астероїда Бенну, поверхню якого їй належить вивчати протягом наступних двох років. Про це в неділю повідомило Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.

“Завтра наш OSIRIS-REx зустрінеться з навколоземним астероїдом Бенну! Він вивчатиме Бенну більше двох років перш, ніж забрати і доставити зразок (грунту) на Землю”, — йдеться в повідомленні.

Зонд був виведений в космос 8 вересня 2016 року. У вересні цього року він приступив до перших досліджень — вивчення пилових викидів навколо Бенну, щоб розрахувати безпечну траєкторію підльоту станції до астероїда.

Апарат оснащений декількома приладами, в тому числі фотокамерами, спектрометрами і лазерним далекоміром. OSIRIS-REx почне вести планомірну зйомку і картографування поверхні астероїда. На підставі отриманих даних експерти виберуть місце для забору ґрунту, що планується здійснити в середини 2020 року без посадки за допомогою руки-маніпулятора, обладнаної спеціальним пневматичним пристроєм. NASA сподівається зібрати до 2 кг пилу і грунту, які повинна доставити на Землю спеціальна капсула у вересні 2023 року.

Tomorrow's the day for our @OSIRISREx spacecraft's rendezvous with near-Earth asteroid Bennu! It'll study Bennu for over two years, before collecting & returning a sample back to Earth. How to watch the approach live starting at 11:45am ET: https://t.co/7lgTMWTUsZ #WelcomeToBennu pic.twitter.com/4lWQo8VYKU

— NASA (@NASA) 2 грудня 2018 р.

За словами вчених, вивчення грунту з Бенну допоможе краще зрозуміти, як протікало формування Сонячної системи. Інша мета проекту — отримання нових даних про будову і склад астероїдів, що представляють потенційну небезпеку для Землі. Згодом ці відомості можуть бути використані для запобігання астероїдної загрози.

Бенну, що обертається по еліптичній орбіті навколо Сонця, діаметр якого становить близько 550 м, був виявлений у вересні 1999 року. Астрономи відносять його до Аполлонів — астероїдів, орбіти яких перетинають орбіту Землі. Імовірність зіткнення з ним становить 1 до 4000, і деякі експерти не виключають, що це може статися в кінці XXII століття. Падіння астероїда такого розміру на нашу планету було б еквівалентно вибуху потужністю 2700 мегатонн у тротиловому еквіваленті.

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