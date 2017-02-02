Американский ученый рассказал, когда Земля и Луна столкнутся
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Спустя около 65 млрд лет может произойти катастрофа, в результате которой Земля и Луна столкнутся. Об этом рассказал американский планетолог из Университета Айдахо Джейсон Барнс в интервью журналу Forbes, передает УНН.
Однако такая перспектива может произойти только при условии, если система Земля-Луна не будет поглощена красным гигантом Солнца.
По словам ученого, если же все-таки Земля и Луна столкнутся, то это произойдет из-за замедления вращения последнего вокруг собственной оси.
Это обусловлено гравитационными приливами Луны на Землю.