Американский ученый рассказал, когда Земля и Луна столкнутся

Однако такая перспектива может произойти только при условии, если система Земля-Луна не будет поглощена красным гигантом Солнца.

По словам ученого, если же все-таки Земля и Луна столкнутся, то это произойдет из-за замедления вращения последнего вокруг собственной оси.

Это обусловлено гравитационными приливами Луны на Землю.