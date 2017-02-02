Американський учений розповів, коли Земля і Місяць зіштовхнуться
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Через близько 65 млрд років може відбутися катастрофа, в результаті якої Земля і Місяць зіштовхнуться. Про це розповів американський планетолог з Університету Айдахо Джейсон Барнс в інтерв’ю журналу Forbes, передає УНН.
Однак така перспектива може статися лише за умови, якщо система Земля-Місяць не буде поглинута червоним гігантом Сонця.
За словами вченого, якщо ж все-таки Земля і Місяць зіштовхнуться, то це станеться через уповільнення обертання останнього навколо власної осі.
Це зумовлене гравітаційними приливами Місяця на Землю.