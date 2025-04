Американская академия звукозаписи назовет номинантов на Grammy

Трансляцию церемонии будет вести телекомпания CBC с 8:30 по времени восточного побережья США (15:30 по Киеву). Впервые число номинантов в основных категориях увеличено с пяти до восьми.

Среди возможных номинантов в категории “Лучший новый исполнитель” журнал Billboard называет английскую певицу албанского происхождения Дуа Липу, отмеченную в нынешнем году премией Brit Award в двух номинациях, проживающего в Австралии уроженца ЮАР Троя Сивана Меллета, рэппера Lil Pump. Со своей стороны интернет-портал Vulture прогнозирует выдвижение на награду американской певицы албанского происхождения Биби Рексы, темнокожего американского рэп-исполнителя из Чикаго Джареда Хиггинса, известного под сценическим псевдонимом Juice WRLD, певца в стиле кантри Люка Комбса и певицу Джорджу Смит.

В номинации “Песня года” в качестве возможных претендентов Billboard назвал американскую поп-рок-группу Maroon 5 и певицу Cardi B за песню Girls Like You, рэпера Drake за песню God’s Plan, Ариану Гранде (No Tears Left to Cry), Леди Гагу и Брэдли Купера (Shallow), Тейлор Свифт (Delicate), Эда Ширана и Бейонсе (Perfect Duet) и cингл This Is America американского рэпера Дональда Гловера, более известного под псевдонимом Childish Gambino.

В номинации “Альбом года”, по оценкам музыкальных критиков из Billboard, наибольшие шансы у поп-певицы Арианы Гранде с альбомом Sweetener, хип-хоп-исполнительницы Cardi B (Белкалис Альманзар) с альбомом Invasion of Privacy, канадского рэпера Drake, выпустившего диск Scorpion, который в июле побил мировой рекорд прослушиваний в интернете за первую неделю со дня релиза.

Среди возможных номинантов называют и южнокорейскую группу BTS (Beyond The Scene) с альбомом Love Yourself: Answer и трэп-исполнителя Жака Бермона Уэбстера, известного под псевдонимом Travis Scott, с альбомом Astroworld. Интернет-портал Vulture добавил в этот перечень певицу Тейлор Свифт с альбомом Reputation, американскую кантри- исполнительницу Кейси Масгрейвс, выпустившую в марте нынешнего года четвертый студийный альбом Golden Hour, а также Жанель Монэ, ранее шесть раз выдвигавшуюся на Grammy и в нынешнем году выпустившую новый диск Dirty Computer.

61-я церемония вручения музыкальной премии Grammy состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center.