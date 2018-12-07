Американская академия звукозаписи назовет номинантов на Grammy

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 3330 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 13777 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 15854 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 13651 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 45965 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 95486 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 143209 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 132499 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71465 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188940 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.9м/с
60%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 11863 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 15325 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 19393 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 17921 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 22296 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 5666 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 13769 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 15847 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 143204 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 132496 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 452 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13710 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15870 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 18233 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 21130 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Американская академия звукозаписи назовет номинантов на Grammy

Киев • УНН

 • 9206 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Американская академия звукозаписи назовет в пятницу номинантов на премию Grammy в четырех основных категориях: “Лучший новый исполнитель”, “Запись года”, “Песня года” и “Лучший альбом года”. Сначала церемония объявления претендентов на награду было запланировано на 5 декабря, однако была отложена из-за траура в США в связи со смертью экс-президента Джорджа Буша-старшего, информирует УНН со ссылкой на официальный сайт премии.

Американская академия звукозаписи назовет номинантов на Grammy

Трансляцию церемонии будет вести телекомпания CBC с 8:30 по времени восточного побережья США (15:30 по Киеву). Впервые число номинантов в основных категориях увеличено с пяти до восьми.

Среди возможных номинантов в категории “Лучший новый исполнитель” журнал Billboard называет английскую певицу албанского происхождения Дуа Липу, отмеченную в нынешнем году премией Brit Award в двух номинациях, проживающего в Австралии уроженца ЮАР Троя Сивана Меллета, рэппера Lil Pump. Со своей стороны интернет-портал Vulture прогнозирует выдвижение на награду американской певицы албанского происхождения Биби Рексы, темнокожего американского рэп-исполнителя из Чикаго Джареда Хиггинса, известного под сценическим псевдонимом Juice WRLD, певца в стиле кантри Люка Комбса и певицу Джорджу Смит.

В номинации “Песня года” в качестве возможных претендентов Billboard назвал американскую поп-рок-группу Maroon 5 и певицу Cardi B за песню Girls Like You, рэпера Drake за песню God’s Plan, Ариану Гранде (No Tears Left to Cry), Леди Гагу и Брэдли Купера (Shallow), Тейлор Свифт (Delicate), Эда Ширана и Бейонсе (Perfect Duet) и cингл This Is America американского рэпера Дональда Гловера, более известного под псевдонимом Childish Gambino.

В номинации “Альбом года”, по оценкам музыкальных критиков из Billboard, наибольшие шансы у поп-певицы Арианы Гранде с альбомом Sweetener, хип-хоп-исполнительницы Cardi B (Белкалис Альманзар) с альбомом Invasion of Privacy, канадского рэпера Drake, выпустившего диск Scorpion, который в июле побил мировой рекорд прослушиваний в интернете за первую неделю со дня релиза.

Среди возможных номинантов называют и южнокорейскую группу BTS (Beyond The Scene) с альбомом Love Yourself: Answer и трэп-исполнителя Жака Бермона Уэбстера, известного под псевдонимом Travis Scott, с альбомом Astroworld. Интернет-портал Vulture добавил в этот перечень певицу Тейлор Свифт с альбомом Reputation, американскую кантри- исполнительницу Кейси Масгрейвс, выпустившую в марте нынешнего года четвертый студийный альбом Golden Hour, а также Жанель Монэ, ранее шесть раз выдвигавшуюся на Grammy и в нынешнем году выпустившую новый диск Dirty Computer.

61-я церемония вручения музыкальной премии Grammy состоится 10 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Мероприятие пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КультураНовости Мира
Brent
$65.21
Bitcoin
$83,731.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,323.95
Ethereum
$1,574.54