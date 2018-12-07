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Американська академія звукозапису назве номінантів на Grammy

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Американська академія звукозапису назве в п’ятницю номінантів на премію Grammy в чотирьох основних категоріях: “Кращий новий виконавець”, “Запис року”, “Пісня року” і “Кращий альбом року”. Спочатку церемонія оголошення претендентів на нагороду була запланована на 5 грудня, проте була відкладена через жалобу в США в зв’язку з смертю екс-президента Джорджа Буша-старшого, інформує УНН з посиланням на офіційний сайт премії.

Американська академія звукозапису назве номінантів на Grammy

Трансляцію церемонії буде вести телекомпанія CBC з 8:30 за часом східного узбережжя США (15:30 за Києвом). Вперше число номінантів в основних категоріях збільшено з п’яти до восьми.

Серед можливих номінантів в категорії “Кращий новий виконавець” журнал Billboard називає англійську співачку албанського походження Дуа Ліпу, зазначену в нинішньому році премією Brit Award в двох номінаціях, уродженця ПАР, що проживає в Австралії, Троя Сівана Меллета, репера Lil Pump. Зі свого боку інтернет-портал Vulture прогнозує висування на нагороду американської співачки албанського походження Бібі Рекси, темношкірого американського реп-виконавця з Чикаго Джареда Хіггінса, відомого під сценічним псевдонімом Juice WRLD, співака в стилі кантрі Люка Комбса і співачку Джорджу Сміт.

У номінації “Пісня року” в якості можливих претендентів Billboard назвав американську поп-рок-групу Maroon 5 і співачку Cardi B за пісню Girls Like You, репера Drake за пісню God’s Plan, Аріану Гранде (No Tears Left to Cry), Леді Гагу і Бредлі Купера (Shallow), Тейлор Свіфт (Delicate), Еда Ширана і Бейонсе (Perfect Duet) і cінгл This Is America американського репера Дональда Гловера, більш відомого під псевдонімом Childish Gambino.

У номінації “Альбом року”, за оцінками музичних критиків з Billboard, найбільші шанси у поп-співачки Аріани Гранде з альбомом Sweetener, хіп-хоп-виконавця Cardi B (Белкаліс Альманзар) з альбомом Invasion of Privacy, канадського репера Drake, що випустив диск Scorpion, який в липні побив світовий рекорд прослуховувань в інтернеті за перший тиждень з дня релізу.

Серед можливих номінантів називають і південнокорейську групу BTS (Beyond The Scene) з альбомом Love Yourself: Answer і треп-виконавця Жака Бермон Вебстера, відомого під псевдонімом Travis Scott, з альбомом Astroworld. Інтернет-портал Vulture додав до цього переліку співачку Тейлор Свіфт з альбомом Reputation, американську кантрі виконавицю Кейсі Масгрейвс, що випустила в березні нинішнього року четвертий студійний альбом Golden Hour, а також Жанель Моне, що раніше шість разів висувалася на Grammy і в нинішньому році випустила новий диск Dirty Computer.

61-я церемонія вручення музичної премії Grammy відбудеться 10 лютого 2019 року в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Захід пройде в спортивно-розважальному комплексі Staples Center.

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