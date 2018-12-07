Американська академія звукозапису назве номінантів на Grammy

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Американська академія звукозапису назве в п’ятницю номінантів на премію Grammy в чотирьох основних категоріях: “Кращий новий виконавець”, “Запис року”, “Пісня року” і “Кращий альбом року”. Спочатку церемонія оголошення претендентів на нагороду була запланована на 5 грудня, проте була відкладена через жалобу в США в зв’язку з смертю екс-президента Джорджа Буша-старшого, інформує УНН з посиланням на офіційний сайт премії.