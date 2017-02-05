Американка объехала все страны мира за полтора года

Путешествие 27-летней американки началась в июле 2015 года и длилось 18 месяцев и 26 дней.

За это время она посетила 195 государств и стала обладательницей двух мировых рекордов. К.Де Пеколь оказалась первой женщиной в истории, которая объехала все страны мира, и первым человеком, который справился с этой задачей столь быстро. Бывший рекордсмен, американский профессор Йили Лю (Yili Лю), потратил на это три года, три месяца и шесть дней.

Последним пунктом маршрута женщины стал Йемен. К.Де Пеколь собиралась пересечь границу этой ближневосточной страны со стороны Омана 27 января, но была вынуждена отложить визит на несколько дней. Выяснилось, что она не сможет вернуться из Йемена без предварительного разрешения посольства США. Ей пришлось посетить Оманскую столицу и оформить необходимые документы. Таким образом, 2 февраля она прибыла в Йемен, заехала в приграничное село и в тот же день покинула страну.

В среднем на посещение одного государства в туристки шло от двух до пяти дней. Во время своих поездок она выступала с презентациями и встречалась со студентами и представителями власти. Не все визиты обходились без происшествий. В Перу на такси, в котором ехала путешественница, напали вооруженные грабители. В Бахрейне и Ливии ее заподозрили в работе на ЦРУ. На Гренаде К.Де Пеколь приняли за наркокурьера, но отпустили после проверки найденных в багаже ​​лекарств и витаминов.

По словам К.Де Пеколь, она с детства хотела посмотреть мир, познакомиться с различными культурами и религиями. Поездка обошлась более чем в 200 тыс. долл. Все это время американку финансово поддерживали ранее не знакомые ей люди. По ее словам, всех своих спонсоров она находила уже в дороге.

Напомним, что количество украинских туристов, которые осуществляли в прошлом году путешествия за границу, увеличилось на 7,5% по сравнению с 2015 годом.