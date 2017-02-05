Американка об'їхала всі країни світу за півтора роки

Подорож 27-літньої американки почалася в липні 2015 року та тривала 18 місяців і 26 днів.

За цей час вона відвідала 195 держав і стала володаркою двох світових рекордів. К.Де Пеколь виявилася першою жінкою в історії, що об’їхала всі країни світу, і першою людиною, яка впоралася з цим завданням настільки швидко. Колишній рекордсмен, американський професор Йілі Лю (Yili Лю), витратив на це три роки, три місяці і шість днів.

Останнім пунктом маршруту жінки став Ємен. К.Де Пеколь збиралася перетнути кордон цієї близькосхідної країни з боку Оману 27 січня, але була змушена відкласти візит на кілька днів. З’ясувалося, що вона не зможе повернутися з Ємену без попереднього дозволу посольства США. Їй довелося відвідати Оманську столицю і оформити необхідні документи. Таким чином, 2 лютого вона прибула в Ємен, заїхала в прикордонне село і в той же день покинула країну.

В середньому на відвідування однієї держави у туристки йшло від двох до п’яти днів. Під час своїх поїздок вона виступала з презентаціями та зустрічалася зі студентами та представниками влади. Не всі візити обходилися без пригод. У Перу на таксі, в якому їхала мандрівниця, напали озброєні грабіжники. У Бахрейні та Лівії її запідозрили в роботі на ЦРУ. На Гренаді К.Де Пеколь прийняли за наркокур’єра, але відпустили після перевірки знайдених в багажі ліків і вітамінів.

За словами К.Де Пеколь, вона з дитинства хотіла подивитися світ, познайомитися з різними культурами і релігіями. Поїздка обійшлася більш ніж в 200 тис. дол. Весь цей час американку фінансово підтримували раніше не знайомі їй люди. За її словами, всіх своїх спонсорів вона знаходила вже під час подорожі.

Нагадаємо, що кількість українських туристів, які здійснювали у минулому році подорожі за кордон, збільшилася на 7,5% порівняно з 2015 роком.