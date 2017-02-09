Американец дважды за один день выиграл в лотерею

Мужчина более 10 лет регулярно покупал лотерейные билеты и проверял различные стратегии и приметы, которые якобы увеличивают вероятность победы. 30 января игрок заехал в город Дарлингтон, штат Южная Каролина, и в разных магазинах купил два билета Palmetto Cash 5. Он отметил у них одинаковые числа и оплатил удвоение выигрыша по одному из билетов.

Через несколько дней мужчина узнал, что угадал все пять номеров. Согласно правилам лотереи, за это выплачивается 100 000 долларов. По билету, для которого было оплачено удвоение выигрыша, он получил 200 000 долларов. Таким образом, суммарный выигрыш составил 300 000 долларов.

Американец заявил, что деньги позволят ему досрочно погасить ипотеку и избавиться от долгов.

В то же время, он не планирует отказываться от своего хобби и продолжит покупать лотерейные билеты.

В Украине также есть похожие лотерейные истории. Пенсионеры из села Сокиринцы, которое в Хмельницкой области, играли в "Лото - Забава" 14 лет.

В июле 2016 они сорвали джекпот размером 3 млн грн.

Еще одна семья из Ровенской области шла к своему выигрышу 10 лет. Константин Алексеев из г. Здолбунов сорвал джекпот "Лото-Забавы" в размере 3 млн грн в ноябре 2016 года. Победитель рассказал, что уже более 10 лет ни один важный праздник его семья отмечает без приобретения лотерейного билета.