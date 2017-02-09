Американець двічі за один день виграв у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Житель американського штату Південна Кароліна двічі переміг у лотереї Palmetto Cash 5 за один день. Він отримав 100 тисяч доларів за один квиток і 200 тисяч доларів – за інший, повідомляє агентство UPI, передає УНН.
Чоловік більше 10 років регулярно купував лотерейні квитки і перевіряв різні стратегії і прикмети, що нібито збільшують ймовірність перемоги. 30 січня гравець заїхав в місто Дарлінгтон, штат Південна Кароліна, і в різних магазинах купив два квитки Palmetto Cash 5. Він відмітив в них однакові числа і оплатив подвоєння виграшу по одному з квитків.
Через кілька днів чоловік дізнався, що вгадав всі п'ять номерів. Згідно з правилами лотереї, за це виплачується 100 тисяч доларів. По квитку, для якого було оплачено подвоєння виграшу, він отримав 200 тисяч доларів. Таким чином, сумарний виграш склав 300 тисяч доларів.
Американець заявив, що гроші дозволять йому достроково погасити іпотеку і позбутися від боргів.
Водночас, він не планує відмовлятися від свого хобі і продовжить купувати лотерейні квитки.
В Україні також є схожі лотерейні історії. Пенсіонери з села Сокиринці, що на Хмельниччині, грали у “Лото — Забаву” 14 років.
У липні 2016 року вони зірвали джекпот розміром 3 млн грн.
Ще одна сім’я з Рівненської області йшла до свого виграшу 10 років. Костянтин Алєксєєв із м. Здолбунів зірвав джекпот “Лото-Забави” розміром у 3 млн грн у листопаді 2016 року. Переможець розповів, що вже понад 10 років жодне важливе свято його сім’я не відзначає без придбання лотерейного білета.