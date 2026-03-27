Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям

Популярный украинский журналист и телеведущий Алексей Суханов признался, что после развода в его жизни были разные чувства – от симпатии и заинтересованности до влюбленности. Однако настоящая любовь, как говорит Суханов, имеет совсем другую ценность и формируется со временем, испытаниями и взаимопониманием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью, которое Алексей дал для YouTube-канала Маши Ефросининой.

По словам Суханова, главное в отношениях – качество чувств, а не количество. Он объясняет, что глубокая любовь отличается от влюбленности тем, что способна выдержать трудности и позволяет партнерам уступать друг другу без проявлений эгоизма.

Суханов также отметил, что не стремится выставлять личную жизнь на публику. По его мнению, счастье должно оставаться тихим и вдохновлять, а не причинять боль другим.

Журналист убежден, что сегодня он любит по-настоящему – чувством, которое не нуждается в демонстрации и которое приносит радость не только ему, но и тем, кто рядом.

Я сейчас люблю. Любовь – это чувство, которое проверено и доказано временем, испытаниями, разнообразием ситуаций, когда ты не уступаешь из-за своего упрямства и проявлений эгоизма, а тебя понимают. Ты отрабатываешь это и понимаешь, что человек уступил чем-то