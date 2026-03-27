Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків

Популярний український журналіст та телеведучий Олексій Суханов зізнався, що після розлучення у його житті були різні почуття - від симпатії та зацікавленості до закоханості. Проте справжнє кохання, як говорить Суханов, має зовсім іншу цінність і формується через час, випробування та взаєморозуміння. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю, яке Олексій дав для YouTube-каналу Маші Єфросиніної.

За словами Суханова, головне у стосунках - якість почуттів, а не кількість. Він пояснює, що глибоке кохання відрізняється від закоханості тим, що здатне витримати труднощі і дозволяє партнерам поступатися одне одному без проявів егоїзму.

Суханов також зазначив, що не прагне виставляти особисте життя на публіку. На його думку, щастя має залишатися тихим і надихати, а не завдавати болю іншим.

Журналіст переконаний, що сьогодні він кохає по-справжньому - почуттям, яке не потребує демонстрації і яке приносить радість не лише йому, а й тих, хто поруч.

Я зараз кохаю. Кохання - це почуття, яке перевірене і доведене часом, випробуваннями, різноманіттям ситуацій, коли ти не поступаєшся через свою впертість і прояви егоїзму, а тебе розуміють. Ти відпрацьовуєш це і розумієш, що людина поступилася чимось