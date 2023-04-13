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"Аль-Наср" заинтересован в Зидане в качестве главного тренера

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Саудовский клуб "Аль-Наср" заинтересован в Зинедине Зидане на должности главного тренера клуба. Об этом пишет УНН со ссылкой на "CBS Sports".

Детали

Накануне, "Аль-Наср" опубликовал твит, где официально сообщил, что действующий тренер саудовского клуба Руди Гарсия уволен с должности.

Теперь, как сообщает "CBS Sports" ссылаясь на источник, близкий к клубу, "Аль-Наср" имеет амбициозные планы относительно своего следующего главного тренера. Так, самыми приоритетными претендентами на эту должность являются Зинедин Зидан и Жозе Моуринью.

Согласно указанной информации, эти имена были предложены в сотрудничестве с Криштиану Роналду.

Источник, близкий к клубу, указал, что первое устное предложение было сделано Зидану, который был без работы после того, как в 2021 году во второй раз покинул "Реал". Считается, что Роналду участвует в этих переговорах.

Несмотря на участие Криштиану Роналду, источники, близкие к переговорам, признают, что ситуация остается нестабильной и нет никаких гарантий, что Зидан согласится.

Напомним

В декабре прошлого года Рональду стал игроком ФК "Аль-Наср".

AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.

The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023

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