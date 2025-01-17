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Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Киев  •  УНН

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Во время матча «Манчестер Юнайтед» против «Саутгемптона» на поле заметили крысу. Инцидент произошел в момент, когда Амад Диалло оформил хет-трик за 12 минут, а МЮ победил со счетом 3:1.

В четверг, 16 января, во время матча «Манчестер Юнайтед» против «Саутгемптона» на «Олд Траффорд» была замечена крыса, которая бегала по полю.

Передает УНН со ссылкой на Іпԁепԁепԁепт.

Детали

Накануне в Манчестере, во время матча между местным «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном», участники поединка и видеооператоры съемки матча обнаружили крысу, которая гоняет по газону «Олд Траффорд».

Появление незваного гостя на газоне знаменитого стадиона, во время матча Премьер-Лиги произошло в тот момент, когда Амад Диалло сделал хет-трик за 12 минут в драматической концовке матча. «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима вышел вперед и вырвал победу со счетом 3:1.

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Кадры, на которых животное появляется на поле, опубликовала в Instagram Элла Глесенер (Ella Glaesener). Присутствие крысы побудило Глесенер пошутить, что грызун стал «двенадцатым человеком „Юнайтед“ сегодня».

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Напомним,

На перекрестке в Лос-Анджелесе произошло столкновение между роботом-такси Waymo и роботом-доставщиком Serve Robotics. Оба робота не получили повреждений и смогли продолжить движение после короткой остановки.

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона16.01.25, 18:30 • 165431 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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