Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»
Киев • УНН
Во время матча «Манчестер Юнайтед» против «Саутгемптона» на поле заметили крысу. Инцидент произошел в момент, когда Амад Диалло оформил хет-трик за 12 минут, а МЮ победил со счетом 3:1.
В четверг, 16 января, во время матча «Манчестер Юнайтед» против «Саутгемптона» на «Олд Траффорд» была замечена крыса, которая бегала по полю.
Передает УНН со ссылкой на Іпԁепԁепԁепт.
Детали
Накануне в Манчестере, во время матча между местным «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном», участники поединка и видеооператоры съемки матча обнаружили крысу, которая гоняет по газону «Олд Траффорд».
Появление незваного гостя на газоне знаменитого стадиона, во время матча Премьер-Лиги произошло в тот момент, когда Амад Диалло сделал хет-трик за 12 минут в драматической концовке матча. «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима вышел вперед и вырвал победу со счетом 3:1.
Кадры, на которых животное появляется на поле, опубликовала в Instagram Элла Глесенер (Ella Glaesener). Присутствие крысы побудило Глесенер пошутить, что грызун стал «двенадцатым человеком „Юнайтед“ сегодня».
Напомним,
На перекрестке в Лос-Анджелесе произошло столкновение между роботом-такси Waymo и роботом-доставщиком Serve Robotics. Оба робота не получили повреждений и смогли продолжить движение после короткой остановки.
Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона16.01.25, 18:30 • 165431 просмотр