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Щур на "Олд Траффорд": несподіваний гість перервав матч МЮ та "Саутгемптона"

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Під час матчу "Манчестер Юнайтед" проти "Саутгемптона" на полі помітили щура. Інцидент стався в момент, коли Амад Діалло оформив хет-трик за 12 хвилин.

У четвер, 16 січня, під час матчу "Манчестер Юнайтед" проти "Саутгемптона" на "Олд Траффорд" був помічений щур, який бігав по полю.

Передає УНН із посиланням на Іndependent.

Деталі

Напередодні у Манчестері, під час матчу між місцевим "Манчестер Юнайтед" та "Саутгемптоном", учасники поєдинку та відеооператори зйомки матчу виявили щура, який ганяв по газону "Олд Траффорд".

Поява незваного гостя на газоні знаменитого стадіону, під час матчу Прем'єр-Ліги Англії сталася в той момент, коли Амад Діалло зробив хет-трик за 12 хвилин у драматичній кінцівці матчу. "Манчестер Юнайтед" під керівництвом Рубена Аморима вийшов вперед і вирвав перемогу з рахунком 3:1.

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Кадри, на яких тварина з'являється на полі, опублікувала в Instagram Елла Глесенер (Ella Glaesener). Присутність щура спонукала Глесенер пожартувати, що гризун став "дванадцятою людиною "Юнайтед" сьогодні".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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