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"Аль-Наср" зацікавлений у Зідані в якості головного тренера

"Аль-Наср" зацікавлений у Зідані в якості головного тренера

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Саудівський клуб "Аль-Наср" зацікавлений у Зінедіні Зідані на посаді головного тренера клубу. Про це пише УНН з посиланням на "CBS Sports".

Деталі

Напередодні, "Аль-Наср" опублікував твіт, де офіційно повідомив, що чинний тренер саудівського клубу Руді Гарсія звільнений з посади.

Тепер, як повідомляє "CBS Sports" посилаючись на джерело, близьке до клубу, "Аль-Наср" має амбітні плани щодо свого наступного головного тренера. Так, найпріорітетнішими претендентами на цю посаду є Зінедін Зідан та Жозе Моурінью.

Згідно з зазначеною інформацією, ці імена були запропоновані у співпраці з Кріштіану Роналду.

Джерело, близьке до клубу, вказало, що перша усна пропозиція була зроблена Зідану, який був без роботи після того, як у 2021 році вдруге покинув "Реал". Вважається, що Роналду бере участь у цих перемовинах.

Незважаючи на участь Кріштіану Роналду, джерела, близькі до переговорів, визнають, що ситуація залишається нестабільною і немає жодних гарантій, що Зідан погодиться.

Нагадаємо

В грудні минулого року Рональду став гравцем ФК "Аль-Наср".

AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.

The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023

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