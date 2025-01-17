ukenru
Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17:25 • 24783 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
16:00 • 81233 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
15:36 • 63683 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
13:14 • 95516 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 107501 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 102908 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 145737 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Эксклюзив
Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
17 января, 07:04 • 120965 просмотра

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
16 января, 18:13 • 153318 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Эксклюзив
Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год
16 января, 16:32 • 182284 просмотра

Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне на Курщине пытаются вытеснить Силы обороны с позиций

россияне на Курщине пытаются вытеснить Силы обороны с позиций

17 января, 08:19 • 105754 просмотра
рф будет продолжать эскалацию против Украины, пока будет иметь финансовые ресурсы - Кислица

рф будет продолжать эскалацию против Украины, пока будет иметь финансовые ресурсы - Кислица

17 января, 08:28 • 109590 просмотра
Северокорейские солдаты не знали, что будут участвовать в войне против Украины - посол Южной Кореи

Северокорейские солдаты не знали, что будут участвовать в войне против Украины - посол Южной Кореи

17 января, 09:02 • 104017 просмотра
Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

12:59 • 105496 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

16:14 • 36524 просмотра
публикации
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

16:00 • 81246 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 145738 просмотра
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

16 января, 17:54 • 140839 просмотра
Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год

Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год
Эксклюзив

16 января, 16:32 • 182285 просмотра
Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

16 января, 16:30 • 168719 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

16:14 • 36524 просмотра
Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

12:59 • 105496 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

16 января, 18:13 • 153318 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 158764 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 150777 просмотра
Актуальное
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Киев  •  УНН

 • 22835 просмотра

Read in English

Кабмин предлагает ужесточить требования к главе АРМА и изменить правила его назначения из-за системных скандалов. Эксперты сомневаются в эффективности новых правил и указывают на чрезмерную бюрократизацию процесса.

В Украине проблема с руководителями Агентства по розыску и менеджменту активов стала системной, ведь все руководители АРМА так или иначе попадали в громкие скандалы. Это стало причиной появления законопроекта, который предлагает ужесточить требования к главе агентства и изменить правила его подхода. Однако, действительно ли новые правила помогут изменить ситуацию в эксклюзивном комментарии УНН оценил адвокат, заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь.

Детали

Недавно Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №12374, которым предлагается определить перечень оснований досрочного прекращения полномочий главы АРМА «без возможности политически мотивированного увольнения». Согласно документу, главу АРМА смогут увольнять досрочно после признания комиссией по аудиту его работы неэффективной или за ненадлежащее исполнение обязанностей, а полномочия главы агентства должен выполнять один из заместителей до назначения нового руководителя.

Богатырь подчеркнул, что в Украине действительно беда с руководителями АРМА, ведь они все оказывались в центре громких скандалов.

«Возможно именно поэтому проектом предлагают ужесточить требования к сотрудникам и председателю. Для выполнения служебных обязанностей им необходимо не только иметь соответствующие деловые и моральные качества (что предусмотрено сегодня), но и быть добропорядочными и компетентными», - отметил он.

Однако, адвокат скептически оценивает эффективность таких нововведений.

«Добропорядочность» и „компетентность“ полностью охватываются соответственно понятиями „моральные качества“ и „деловые качества“. А новые красивые слова, ставшие популярными в Украине в последнее десятилетие и уже даже набили оскомину, на практике позволят максимально забюрократизировать процесс», - подчеркнул Богатырь.

По его мнению, привлечение международных партнеров к процессу отбора может быть положительным шагом, но это также добавляет бюрократии. «Понятно, что процедура существенно усложнится. Для чего? Вероятно, чтобы переложить ответственность за выбор главы АРМА на уважаемых партнеров», - добавляет он.

Добавим

Недавно действующая глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума получила «отлично» по результатам оценки служебной деятельности в 2024 году. Это означает, что она не только сохранит свою должность, но и получит премию за свои «выдающиеся достижения».

Однако многочисленные скандалы вокруг агентства ставят под сомнение прозрачность и эффективность его руководства. Так, под руководством Елены Думы АРМА неоднократно оказывалось в центре громких скандалов. Одним из последних стало расследование о возможных фиктивных справках об инвалидности, которые получали сотрудники агентства. Эксперты отмечали, что в случае подтверждения обвинений, это должно стать не только основанием для отставки, но и толчком к масштабному пересмотру работы агентства.

Кроме того, антикоррупционные организации, в частности Transparency International Ukraine, неоднократно критиковали агентство за несоответствие европейским стандартам. Они отмечали популизм, противоречивую коммуникацию и нарушение презумпции невиновности в делах, которыми занимается АРМА.

Еще один важный аспект - отсутствие общественного контроля за деятельностью агентства. Общественный совет при АРМА самораспустился еще три месяца назад из-за систематических нарушений требований по привлечению общественности. Такая ситуация, по словам бывших членов общественного совета, выгодна руководительнице агентства Елене Думе, ведь отсутствие контроля позволяет избегать публичного рассмотрения спорных вопросов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы