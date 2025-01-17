Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

В Украине проблема с руководителями Агентства по розыску и менеджменту активов стала системной, ведь все руководители АРМА так или иначе попадали в громкие скандалы. Это стало причиной появления законопроекта, который предлагает ужесточить требования к главе агентства и изменить правила его подхода. Однако, действительно ли новые правила помогут изменить ситуацию в эксклюзивном комментарии УНН оценил адвокат, заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь.

Детали

Недавно Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №12374, которым предлагается определить перечень оснований досрочного прекращения полномочий главы АРМА «без возможности политически мотивированного увольнения». Согласно документу, главу АРМА смогут увольнять досрочно после признания комиссией по аудиту его работы неэффективной или за ненадлежащее исполнение обязанностей, а полномочия главы агентства должен выполнять один из заместителей до назначения нового руководителя.

Богатырь подчеркнул, что в Украине действительно беда с руководителями АРМА, ведь они все оказывались в центре громких скандалов.

«Возможно именно поэтому проектом предлагают ужесточить требования к сотрудникам и председателю. Для выполнения служебных обязанностей им необходимо не только иметь соответствующие деловые и моральные качества (что предусмотрено сегодня), но и быть добропорядочными и компетентными», - отметил он.

Однако, адвокат скептически оценивает эффективность таких нововведений.

«Добропорядочность» и „компетентность“ полностью охватываются соответственно понятиями „моральные качества“ и „деловые качества“. А новые красивые слова, ставшие популярными в Украине в последнее десятилетие и уже даже набили оскомину, на практике позволят максимально забюрократизировать процесс», - подчеркнул Богатырь.

По его мнению, привлечение международных партнеров к процессу отбора может быть положительным шагом, но это также добавляет бюрократии. «Понятно, что процедура существенно усложнится. Для чего? Вероятно, чтобы переложить ответственность за выбор главы АРМА на уважаемых партнеров», - добавляет он.

Добавим

Недавно действующая глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума получила «отлично» по результатам оценки служебной деятельности в 2024 году. Это означает, что она не только сохранит свою должность, но и получит премию за свои «выдающиеся достижения».

Однако многочисленные скандалы вокруг агентства ставят под сомнение прозрачность и эффективность его руководства. Так, под руководством Елены Думы АРМА неоднократно оказывалось в центре громких скандалов. Одним из последних стало расследование о возможных фиктивных справках об инвалидности, которые получали сотрудники агентства. Эксперты отмечали, что в случае подтверждения обвинений, это должно стать не только основанием для отставки, но и толчком к масштабному пересмотру работы агентства.

Кроме того, антикоррупционные организации, в частности Transparency International Ukraine, неоднократно критиковали агентство за несоответствие европейским стандартам. Они отмечали популизм, противоречивую коммуникацию и нарушение презумпции невиновности в делах, которыми занимается АРМА.

Еще один важный аспект - отсутствие общественного контроля за деятельностью агентства. Общественный совет при АРМА самораспустился еще три месяца назад из-за систематических нарушений требований по привлечению общественности. Такая ситуация, по словам бывших членов общественного совета, выгодна руководительнице агентства Елене Думе, ведь отсутствие контроля позволяет избегать публичного рассмотрения спорных вопросов.