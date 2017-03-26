Акция в поддержку белорусов состоится в Одессе

"Мы не должны стоять в стороне и должны выразить свою решительную поддержку белорусскому народу, который сегодня может и должен определить вектор всей страны", - написал С.Стерненко.

По его словам, хотелось бы, чтобы у нас соседом был не союзник Москвы, а государство, на которое Украина сможет положиться.

Напомним, белорусская оппозиция 26 марта планирует провести очередной митинг в знак протеста против насильственного подавления и арестов активистов по случаю Дня воли в субботу.

Как сообщал УНН, силовики препятствовали сбору участников "Марша рассерженных белорусов" в центре Минска. При этом были задержаны несколько десятков активистов.

День свободы посвящен 99-летию образования Белорусской народной республики. Приуроченные к нему уличные акции продолжают начатую в феврале серию протестов с требованием отмены президентского указа о «тунеядстве».

Напомним, ОМОН отпустил 57 человек, в том числе правозащитников и журналистов, которые были задержаны в офисе незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

Также напомним, в посольстве США в Беларуси и Европейском союзе осудили задержания активистов в Минске.