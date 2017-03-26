Акція на підтримку білорусів відбудеться в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні під стінами Консульства Республіки Білорусь у м.Одеса відбудеться акція на підтримку білорусів та протест проти репресій. Про це на своїй сторінці у Facebook написав активіст Сергій Стерненко, передає кореспондент УНН.
“Ми не повинні стояти осторонь і маємо висловити свою рішучу підтримку білоруському народу, який сьогодні може і має визначити вектор всієї країни”, — написав С.Стерненко.
За його словами, хотілось би, щоб у нас сусідом був не союзник Москви, а держава, на яку Україна зможе покладатись.
Нагадаємо, білоруська опозиція 26 березня планує провести черговий мітинг у знак протесту проти насильницького придушення та арештів активістів з нагоди Дня волі у суботу.
Як повідомляв УНН, силовики перешкоджали збору учасників “Маршу розсерджених білорусів” у центрі Мінська. При цьому було затримано декілька десятків активістів.
День волі присвячений 99-річчю утворення Білоруської народної республіки. Приурочені до нього вуличні акції продовжують розпочату в лютому серію протестів з вимогою скасування президентського указу про “дармоїдство”.
Нагадаємо, ОМОН відпустив 57 осіб, зокрема правозахисників і журналістів, які були затримані у офісі незареєстрованого правозахисного центру “Весна”.
Також нагадаємо, у посольстві США в Білорусі і Європейському союзі засудили затримання активістів у Мінську.