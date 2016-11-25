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Активность на первичном рынке жилья выше чем на вторичном - эксперт

Киев • УНН

 • 6201 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Несмотря на то, что приближаются новогодние праздники большинство застройщики не будут активно предоставлять скидки на жилье, однако ситуация на первичном рынке жилья и без того лучше, чем на вторичном. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт в сфере недвижимости Анатолий Топал.

Активность на первичном рынке жилья выше чем на вторичном - эксперт

"Все ждут, что застройщики, начиная с первых чисел декабря, начнут делать акции для расширения предложений. Но такого предновогоднего ажиотажа, который был несколько лет назад, пока не ожидается. На рынке недвижимости сейчас все идет нормально, без каких-либо всплесков. И сказать, что будет какой-то предновогодний "бум" я не могу, опять же, это мое личное мнение", - считает А.Топал.

В то же время он не исключил, что некоторые застройщики будут проводить акции.

По мнению А.Топала вектор спроса на первичный рынок превышает вторичный.

"Почти уже сравнялись 50% на 50%, хотя в прошлом году было 70% на 30% в пользу первичного рынка. И даже на фоне удешевления вторичного рынка, первичный рынок имеет лучший спрос", - сказал эксперт.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, возводимых надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ОАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более 60-летнюю историю работы. Тем более, что с 1 ноября в компании действует скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках.

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