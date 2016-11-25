Активність на первинному ринку житла вища за вторинний – експерт

“Всі чекають, що забудовники, починаючи з перших чисел грудня, почнуть робити акції для розширення пропозицій. Але такого передноворічного ажіотажу, який був кілька років тому, поки що не очікується. На ринку нерухомості зараз все йде нормально, без будь яких сплесків. І сказати, що буде якийсь передноворічний “бум” я не можу, знову ж таки, це моя особиста думка”, - вважає А.Топал.

Водночас він не виключив, що деякі забудовники будуть проводити акції.

На думку А.Топала вектор попиту на первинний ринок перевищує, ніж вторинний.

“Майже вже зрівнялися 50% на 50%, хоча в минулому році було 70% на 30% на користь первинного ринку. І навіть на тлі здешевлення вторинного ринку, первинний ринок має кращий попит”, - сказав експерт.

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.

Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що з 1-го листопада у компанії запроваджено знижки від 10 до 20% на деякі квартири у новобудовах.