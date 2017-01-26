Активисты под КСУ требовали отменить языковой закон Кивалова-Колесниченко

Демонстранты выкрикивали "Слава Украине" и принесли плакат, на котором изображен президент России Владимир Путин и искусственно прикрепленные языки.

"Сегодня мы подготовили инсталляцию, чтобы наглядно продемонстрировать то видение, которое нам навязывают из Кремля. То, что российский язык является инструментом экспансионной политики Кремля", - пояснил один из участников демонстрации Александр Солонько.

Как сообщал УНН, сегодня, 26 января, Конституционный суд Украины продолжил рассмотрение дела о конституционности закона "Об основах государственной языковой политики" на закрытой части пленарного заседания.