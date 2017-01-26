Активісти під КСУ вимагали скасувати мовний закон Ківалова-Колесніченка

Демонстранти вигукували "Слава Україні" та принесли плакат, на якому був зображений президент Росії Володимир Путін і штучно прикріплені язики.

''Сьогодні ми підготували інсталяцію, щоб наочно продемонструвати те бачення, яке нам нав'язують з Кремля. Те, що російський язик є інструментом експансійної політики Кремля'', - пояснив один із учасників демонстрації Олександр Солонько.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 26 січня, Конституційний суд України продовжив розгляд справи щодо конституційності закону “Про засади державної мовної політики” на закритій частині пленарного засідання.