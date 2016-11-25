Аграрии намолотили 61,6 млн тонн зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. По состоянию на 25 ноября украинские аграрии намолотили 61,6 млн тонн зерна при урожайности 45,2 ц/га. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
Кукуруза на зерно обмолочена на площади 3,6 млн га или 84%, намолочено 22,4 млн тонн (в 2015 гг. - 21,5 млн тонн) при урожайности 62,7 ц/га (в 2015 гг. - 55,9 ц/га).
Гречка обмолочена на площади 149 тыс. га или 100%, намолочено 192 тыс. тонн при урожайности 12,8 ц/га.
Просо собрано с площади 104 тыс. га или 100%, намолочено 191 тыс. тонн при урожайности 18,3 ц/га.
Сообщается, что наибольший вал зерна намолотили хлеборобы в Винницкой области - 5,6 млн тонн, Одесской - 4,5 млн тонн, Полтавской - 4,4 млн тонн, Харьковской - 4,1 млн тонн, Черкасской - 3,9 млн тонн, Кировоградской - 3,7 млн тонн, Днепропетровской - 3,5 млн тонн, Киевской - 3,2 млн тонн, Хмельницкой и Черниговской - 3,0 млн тонн, Николаевской - 2,8 млн тонн, Сумской - 2,7 млн тонн, Запорожской - 2,6 млн тонн, Херсонской - 2,3 млн тонн и Тернопольской - 2,2 млн тонн.