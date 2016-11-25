Аграрії намолотили 61,6 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Станом на 25 листопада українські аграрії намолотили 61,6 млн тонн зерна при врожайності 45,2 ц/га. Про це УНН повідомили в прес-службі Мінагрополітики.
Кукурудза на зерно обмолочена на площі 3,6 млн га або 84%, намолочено 22,4 млн тонн (у 2015 р. — 21,5 млн тонн) при врожайності 62,7 ц/га (у 2015 р. — 55,9 ц/га).
Гречка обмолочена на площі 149 тис. га або 100%, намолочено 192 тис. тонн при врожайності 12,8 ц/га.
Просо зібране з площі 104 тис. га або 100%, намолочено 191 тис. тонн при врожайності 18,3 ц/га.
Повідомляється, що найбільший вал зерна намолотили хлібороби у Вінницькій області — 5,6 млн тонн, Одеській — 4,5 млн тонн, Полтавській — 4,4 млн тонн, Харківській — 4,1 млн тонн, Черкаській — 3,9 млн тонн, Кіровоградській — 3,7 млн тонн, Дніпропетровській — 3,5 млн тонн, Київській — 3,2 млн тонн, Хмельницькій та Чернігівській — 3,0 млн тонн, Миколаївській — 2,8 млн тонн, Сумській — 2,7 млн тонн, Запорізькій — 2,6 млн тонн, Херсонській — 2,3 млн тонн та Тернопільській — 2,2 млн тонн.