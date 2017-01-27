Адвокат подтвердил, что уточненное подозрение В.Януковичу в госизмене не вручено
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Защита бывшего президента Виктора Януковича требует вручения ему измененного подозрения в порядке международной правовой помощи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании адвокатов В.Януковича.
"Уточненное подозрение вручено не было, об этом составлен соответствующий акт. Следователю заявлено требование провести вручение материалов в соответствии с главой 43 УПК Украины "в порядке международной правовой помощи", - сообщил один из адвокатов Виктора Януковича Игорь Федоренко.
Относительно личной явки Виктора Януковича на допрос, по словам Игоря Федоренко, следователю были повторно предоставлены неопровержимые доказательства уважительности причин его неявки, в частности, ответ Миграционной службы Российской Федерации, копия свидетельства о получении временного убежища в Российской Федерации с официальным адресом, доказательства угрозы его жизни и другие.
Напомним, Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины планирует завершить специальное (заочное) досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене 30 января и предоставит защите материалы дела для ознакомления.
Экс-президента Украины Виктора Януковича вызвали в Главную военную прокуратуру на допросы на 27 и 30 января.
Сегодня, 27 января, военная прокуратура планировала вручить адвокатам экс-президента уточненное подозрение в уголовном производстве относительно государственной измены.
Как сообщал УНН, прокурор военной прокуратуры Максим Крым сообщил 27 января, что адвокат экс-президента Виктора Януковича отказался получать уточненное подозрение своего подзащитного.