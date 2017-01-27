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Адвокат підтвердив, що уточнена підозра В.Януковича у держзраді не вручена

Адвокат підтвердив, що уточнена підозра В.Януковича у держзраді не вручена

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Захист колишнього президента Віктора Януковича вимагає вручення йому зміненої підозри у порядку міжнародної правової допомоги. Про це УНН повідомили в прес-службі компанії адвокатів В.Януковича.

"Уточнена підозра вручена не була, про це складено відповідний акт. Слідчому заявлено вимогу провести вручення матеріалів відповідно до глави 43 КПК України "у порядку міжнародної правової допомоги", - повідомив один з адвокатів Віктора Януковича Ігор Федоренко.

Щодо особистої явки Віктора Януковича на допит, за словами Ігоря Федоренка, слідчому було повторно надані беззаперечні докази поважності причин його неприбуття, зокрема, відповідь Міграційної служби Російської Федерації, копія свідоцтва про отримання тимчасового притулку у Російській Федерації з офіційною адресою, докази загрози його життю та інші.

Нагадаємо, Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України планує завершити спеціальне (заочне) досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича у державній зраді 30 січня і надасть захисту матеріали справи для ознайомлення.

Екс-президента України Віктора Януковича викликали до Головної військової прокуратури на допити на 27 і 30 січня.

Сьогодні, 27 січня, військова прокуратура планувала вручити адвокатам екс-президента уточнену підозру у кримінальному провадженні щодо державної зради.

Як повідомляв УНН, прокурор військової прокуратури Максим Крим повідомив 27 січня, що адвокат екс-президента Віктора Януковича відмовився отримувати уточнену підозру свого підзахисного.

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