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Адвокат Н.Полозов заявил, что увидел О.Царева в Крыму

Киев • УНН

 • 7744 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Российский адвокат Николай Полозов, который в аннексированном Крыму защищает в суде ряд крымских татар, заявил, что увидел в ресторане на полуострове бывшего народного депутата Олега Царева. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Адвокат Н.Полозов заявил, что увидел О.Царева в Крыму

"Зашел в перерыве по делу Ахтема Чийгоза пообедать в ресторанчик. А здесь нардеп-беглец Олег Царев. Куда ни кинь - всюду клин. Царев достаточно громко и бесцеремонно общается по телефону. Обсуждает инвестиции в строительство и ждет аудиенции в Госсовете Крыма", - отметил адвокат, добавив соответствующее фото.

Напомним, в ГПУ сообщали, что направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве по материалам специального досудебного расследования, которое закончено Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, в отношении бывшего народного депутата Украины О.Царева по ч.2 ст.110 и ч.3 ст.109 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя).

Пруф pic.twitter.com/t9JnXYVr3z

- Николай Полозов (@nikolai_polozov) 7 февраля 2017 г.

О.Царев обвиняется в том, что в период с апреля по май 2014 года, будучи народным депутатом Украины и кандидатом на пост Президента Украины, он принял участие в собрании пророссийски настроенных граждан Украины, где публично призвал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы Украины путем признания самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" с использованием средств массовой информации.

Обвиняемого объявили в розыск.

Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева рассмотрит дело экс-регионала Олега Царева 7 марта.

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