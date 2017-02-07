Адвокат Н.Полозов заявил, что увидел О.Царева в Крыму

"Зашел в перерыве по делу Ахтема Чийгоза пообедать в ресторанчик. А здесь нардеп-беглец Олег Царев. Куда ни кинь - всюду клин. Царев достаточно громко и бесцеремонно общается по телефону. Обсуждает инвестиции в строительство и ждет аудиенции в Госсовете Крыма", - отметил адвокат, добавив соответствующее фото.

Напомним, в ГПУ сообщали, что направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве по материалам специального досудебного расследования, которое закончено Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, в отношении бывшего народного депутата Украины О.Царева по ч.2 ст.110 и ч.3 ст.109 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя).

Пруф pic.twitter.com/t9JnXYVr3z

О.Царев обвиняется в том, что в период с апреля по май 2014 года, будучи народным депутатом Украины и кандидатом на пост Президента Украины, он принял участие в собрании пророссийски настроенных граждан Украины, где публично призвал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя, а также к изменению границ территории и государственной границы Украины путем признания самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" с использованием средств массовой информации.

Обвиняемого объявили в розыск.

Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева рассмотрит дело экс-регионала Олега Царева 7 марта.