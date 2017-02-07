Адвокат М.Полозов заявив, що побачив О.Царьова в Криму

"Зайшов в перерві у справі Ахтема Чийгоза пообідати в ресторанчик. А тут нардеп-утікач Олег Царьов. Куди не кинь - усюди клин. Царьов досить голосно і безцеремонно спілкується по телефону. Обговорює інвестиції в будівництво і чекає аудієнції в держраді Криму", - зазначив адвокат, додавши відповідне фото.

Нагадаємо, у ГПУ повідомляли, що направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за матеріалами спеціального досудового розслідування, яке закінчено Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, стосовно колишнього народного депутата України О.Царьова за ч.2 ст.110 та ч.3 ст.109 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, дії спрямовані на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу).

Пруф pic.twitter.com/t9JnXYVr3z

О.Царьов обвинувачується у тому, що в період із квітня по травень 2014 року, будучи народним депутатом України та кандидатом на пост Президента України, він взяв участь у зборах проросійськи налаштованих громадян України, де публічно закликав їх до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території та державного кордону України шляхом визнання самопроголошених “Донецької народної республіки” та “Луганської народної республіки” з використанням засобів масової інформації.

Обвинуваченого оголошено у розшук.

Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва розгляне справу екс-регіонала Олега Царьова 7 березня.