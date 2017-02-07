А.Тетерук не видит необходимости во введении военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На сегодня нет необходимости введения военного положения, ситуация под контролем ВГА. Об этом в кулуарах журналистам заявил народный депутат Андрей Тетерук, передает корреспондент УНН.
"Сейчас нет, на сегодняшний день, оснований для того, чтобы принимать такое решение (о введении военного положения ред.)", - сказал А.Тетерук.
Он напомнил, что решение о введении военного положения принимается на заседании СНБО и утверждается Президентом Украины. И только после этого его принимает парламент.
По его словам все разговоры о введении военного положения в Украине - это манипуляция общественным мнением и расшатывание ситуации.
"Для того чтобы контролировать в Донецке и Луганске ситуацию созданы ВГА, которые как показала ситуация в Авдеевке абсолютно контролируют и способны управлять этими территориями", - отметил А.Тетерук, комментируя необходимость признания войны на территории Донбасса войной, а не АТО.
Как сообщал УНН, во фракции "БПП" допускают введение военного положения в случае обострения ситуации на Донбассе.
Также напомним, министр иностранных дел Павел Климкин допускает введение в Украине военного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью на Донбассе.
В то же время заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука не видит необходимости во введении военного положения.