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А.Тетерук не видит необходимости во введении военного положения

Киев • УНН

 • 7784 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. На сегодня нет необходимости введения военного положения, ситуация под контролем ВГА. Об этом в кулуарах журналистам заявил народный депутат Андрей Тетерук, передает корреспондент УНН.

А.Тетерук не видит необходимости во введении военного положения

"Сейчас нет, на сегодняшний день, оснований для того, чтобы принимать такое решение (о введении военного положения ред.)", - сказал А.Тетерук.

Он напомнил, что решение о введении военного положения принимается на заседании СНБО и утверждается Президентом Украины. И только после этого его принимает парламент.

По его словам все разговоры о введении военного положения в Украине - это манипуляция общественным мнением и расшатывание ситуации.

"Для того чтобы контролировать в Донецке и Луганске ситуацию созданы ВГА, которые как показала ситуация в Авдеевке абсолютно контролируют и способны управлять этими территориями", - отметил А.Тетерук, комментируя необходимость признания войны на территории Донбасса войной, а не АТО.

Как сообщал УНН, во фракции "БПП" допускают введение военного положения в случае обострения ситуации на Донбассе.

Также напомним, министр иностранных дел Павел Климкин допускает введение в Украине военного положения в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью на Донбассе.

В то же время заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука не видит необходимости во введении военного положения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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