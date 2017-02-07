А.Тетерук не бачить необхідності у введенні воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На сьогодні немає необхідності введення воєнного стану, ситуація під контролем ВЦА. Про це в кулуарах журналістам заявив народний депутат Андрій Тетерук, передає кореспондент УНН.
"Зараз немає, на сьогоднішній день, підстав для того щоб приймати таке рішення (про введення воєнного стану-ред.)",- сказав А.Тетерук.
Він нагадав, що рішення про запровадження воєнного стану приймається на засіданні РНБО і затверджується Президентом України. І лише після цього його ухвалює парламент.
За його словами усі розмови про введення воєнного стану в Україні - це маніпуляція суспільної думки і розхитування ситуації.
"Для того щоб контролювати в Донецьку і Луганську ситуацію створені ВЦА, які як показала ситуація в Авдіївці абсолютно контролюють і спроможні керувати цими територіями",- зазначив А.Тетерук, коментуючи необхідність визнання війни на території Донбасу війною, а не АТО.
Як повідомляв УНН, у фракції “БПП” допускають введення воєнного стану в разі загострення ситуації на Донбасі.
Також нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін допускає введення в Україні воєнного стану у разі подальшого погіршення ситуаціі з безпекою на Донбасі.
Водночас заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука не бачить необхідності у введенні воєнного стану.