А.Сытник заверил, что у НАБУ отдельного производства в отношении ПриватБанка нет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. У Национального антикоррупционного бюро Украины нет отдельного производства по ПриватБанку. Об этом сказал в интервью "Голосу Украины" директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.
"Отдельно по ПриватБанку нет производства", - сказал А.Сытник.
При этом он рассказал, что Бюро имеет ряд производств в отношении менеджмента банков, признанных неплатежеспособными.
Директор НАБУ уточнил, что они расследуют то, что входит в их компетенцию, а именно - влияния, злоупотребления работников НБУ при рефинансировании.