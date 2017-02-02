А.Сытник заверил, что у НАБУ отдельного производства в отношении ПриватБанка нет

"Отдельно по ПриватБанку нет производства", - сказал А.Сытник.

При этом он рассказал, что Бюро имеет ряд производств в отношении менеджмента банков, признанных неплатежеспособными.

Директор НАБУ уточнил, что они расследуют то, что входит в их компетенцию, а именно - влияния, злоупотребления работников НБУ при рефинансировании.