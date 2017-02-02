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А.Ситник запевнив, що у НАБУ окремого провадження щодо ПриватБанку немає

А.Ситник запевнив, що у НАБУ окремого провадження щодо ПриватБанку немає

Київ • УНН

 • 8593 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро України не має окремого провадження щодо ПриватБанку. Про це сказав в інтерв’ю "Голосу України" директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН.

"Окремо по Приватбанку немає провадження", - сказав А.Ситник.

При цьому він розповів, що Бюро має низку проваджень щодо менеджменту банків, визнаних неплатоспроможними.

Директор НАБУ уточнив, що вони розслідують те, що входить до їхньої компетенції, а саме - впливи, зловживання працівників НБУ при рефінансуванні.

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