А.Ситник запевнив, що у НАБУ окремого провадження щодо ПриватБанку немає
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро України не має окремого провадження щодо ПриватБанку. Про це сказав в інтерв’ю "Голосу України" директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН.
"Окремо по Приватбанку немає провадження", - сказав А.Ситник.
При цьому він розповів, що Бюро має низку проваджень щодо менеджменту банків, визнаних неплатоспроможними.
Директор НАБУ уточнив, що вони розслідують те, що входить до їхньої компетенції, а саме - впливи, зловживання працівників НБУ при рефінансуванні.